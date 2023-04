Partita pazza ad Anfield Road: il Tottenham rimonta il Liverpool dal 3-0 al 3-3 al 93', ma al 94' Diogo Jota rimette le cose a posto per i 'Reds'.

Vittoria folle per il Liverpool di Klopp contro il Tottenham di Mason. Il match di Anfield Road valido per la 34ª giornata di Premier League, regala emozioni a non finire.

E pensare che per i 'Reds' il pomeriggio sembrava in discesa: grazie ai 3 goal segnati nei primi 15' di gioco - firmati da Jones, Diaz e Salah su rigore - il Liverpool sembrava avere la partita in pugno, con il Tottenham che rischia di dover nuovamente rimborsare i tifosi in trasferta come nella debacle col Newcastle costata la panchina a Stellini.

Invece stavolta, come accaduto tre giorni fa in casa contro lo United, a Kane e compagni la rimonta riesce anche. Inizia l'opera proprio l'attaccante numero 10 prima dell'intervallo, mentre nella ripresa è il guizzo di Son a dare speranza ai suoi. Speranza concretizzata, o almeno così sembra, al minuto 93' sul guizzo vincente del neoentrato Richarlison su invito del compagno sudcoreano.

È estasi Tottenham, gli 'Spurs' hanno rimontato tre goal nel recupero. Le sorti, però, si invertono clamorosamente un minuto dopo, quando il Liverpool trova il definitivo goal-vittoria grazie a Diogo Jota lesto nello sfruttare un errore di Moura, entrato in campo poco prima.

Klopp si è sfogato andando ad esultare davanti al quarto uomo: nella corsa, però, il tecnico del Liverpool si è fatto male ad una coscia zoppicando per qualche secondo. Prima di recuperare e festeggiare con i Reds.

Il fischio finale suona come una liberazione: il Liverpool annulla la rimonta-beffa, vince e sale a quota 56 punti a -7 dal quarto posto del Manchester United (che ha una gara in meno). Tottenham sesto a -2 proprio dai 'Reds' (ma con una gara in più).

LIVERPOOL-TOTTENHAM, IL TABELLINO

LIVERPOOL-TOTTENHAM 4-3

Marcatori: 3’ Jones (L), 5’ Diaz (L), 15’ rig Salah (L), 40’ Kane (T), 77’ Son (T), 93’ Richarlison (T), 94’ Jota (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Elliott (63' Henderson), Fabinho, Jones; Mohamed Salah, Gakpo (73' Nunez), Díaz (63' Diogo Jota). All. Klopp

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro (90' Lucas Moura), Skipp (84' Richarlison), Højbjerg, Perisic (90' Danjuma); Kulusevski (66' Sarr), Son; Kane. All. Mason

Arbitro: Tierney

Ammoniti: Son (T), Konate (L), Diogo Jota (L), Milner (L), Richarlison (T)

Espulsi: -