Liverpool, Thiago Alcantara positivo al coronavirus

Il coronavirus continua a colpire anche i club di Premier League. L'ultimo caso riguarda il , che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Thiago Alcantara.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.