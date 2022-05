Il Liverpool ha perso la finale? Poco importa: bus scoperto per festeggiare FA Cup e League Cup

Folla di tifosi del Liverpool per stare insieme alla squadra all'indomani della sconfitta in finale: si festeggiano i due trofei ottenuti nel 21/22.

Niente Champions League. Niente Premier League. Ma il Liverpool saluta il 2021/2022 con due coppe vinte: la League Cup e la FA Cup. Per questo motivo, all'indomani del k.o contro il Real Madrid, Klopp e i suoi giocatori hanno effettuato il giro della città con il bus scoperto e i trofei conquistati nelle ultime settimane.

Nonostante il secondo posto in Premier e in Champions, i tifosi del Liverpool hanno invaso le strade per mostare il proprio affetto a Salah e compagni. Facce sorridenti sul bus e a terra: ringraziamenti da entrambe le parti, consapevoli come sia stato fatto il massimo nell'annata appena conclusa.

Per le strade non erano presenti tanti tifosi che sono stati a Parigi per la finalissima di Champions. Per loro, infatti, l'ultimo atto del torneo è stato un vero e proprio incubo tra bande armate, polizia con lacrimogeni e spray al peperoncino e ferite riportate.

Polemiche sui social per il giorno scelto: il 29 maggio del 1985 perdevano la vita 39 tifosi, la strage dell'Heysel.

L'articolo prosegue qui sotto

La stagione del Liverpool si chiude con la festa per le strade, da cui ripartirà ad agosto la nuova annata. Una stagione in cui Mané potrebbe essere in maglia Bayern Monaco, mentre il futuro di Salah è ancora nebuloso e senza certezze.

Insomma, il Liverpool dovrà valutare tante cose nelle prossime settimane, ma di certo i suoi tifosi non possono essere tristi completamente per quanto successo tra Premier e Champions: hanno vinto, sono arrivati secondi, si sono battuti fino alla fine.

Molti fans hanno comunque storto il naso per l'organizzazione della parata con il bus scoperto dopo la finale persa, ma la maggior parte ha avuto modo di stringersi attorno al Liverpool, ricordando loro come comunque vada, non cammineranno mai soli.