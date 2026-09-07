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Liverpool-Atletico Madrid: anteprima della Champions League

Champions League
Liverpool
Atletico Madrid
D. Simeone
D. Szoboszlai

Anteprima completa di Liverpool-Atletico Madrid in Champions League ad Anfield. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, calciomercato, stato di forma e altro ancora.

crest
Champions League - Game Week 1
Anfield

Liverpool-Atletico Madrid inizia il 9 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della partita

La fase campionato della Champions League prende il via con il Liverpool, sei volte campione d'Europa, che ospita l'Atletico Madrid di Diego Simeone ad Anfield.

Il Liverpool finalmente decolla in EPL

I Reds di Andoni Iraola hanno vinto 2-0 contro l'Ipswich Town venerdì, grazie a una doppietta nel primo tempo di Alexander Isak, conquistando così il loro primo successo stagionale dopo due pareggi per 2-2. Inoltre hanno fatto debuttare l'acquisto estivo da 123 milioni di sterline Bradley Barcola, e il francese potrebbe puntare a una maglia da titolare qui contro l'Atleti.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

L'Atleti arriva da una serie di risultati alterni

Gli ospiti hanno incassato un pesante 3-0 contro l'Athletic Bilbao nel weekend in Liga, e continuano a essere tormentati dai problemi in attacco. L'attaccante argentino Julian Álvarez vuole lasciare il club dopo che il suo trasferimento desiderato al Barcellona non si è concretizzato, mentre Alexander Sorloth è fermo per infortunio. Per il tecnico Diego Simeone si tratta di una serie di risultati altalenante, con la sconfitta contro il Bilbao arrivata dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Siviglia e il pareggio per 2-2 con il Villarreal. Alvarez è entrato dalla panchina contro il Bilbao, così come il suo connazionale e acquisto estivo Cristian Romero. Entrambi potrebbero partire titolari, dato che hanno una preziosa esperienza di gioco in Premier League.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDGetty Images

Probabili formazioni

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Liverpool - Atletico Madrid

Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formazione
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Allenatore

  • A. Iraola

L'allenatore del Liverpool Andoni Iraola non ha confermato una probabile formazione titolare in vista della partita, e al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Anche il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone non ha ancora diffuso notizie sulla squadra, e in questa fase non risultano assenze o squalifiche confermate. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

COM
D0-0
COM
V2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
V0-2
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATM

ATM - Forma

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
D2-2
SEV
V1-3
ATH
S3-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Liverpool ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 con il Nottingham Forest in Premier League, e la settimana precedente aveva pareggiato 2-2 anche con il Newcastle United. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in amichevole contro il Como, mentre in pre-campionato è arrivata una sconfitta per 3-2 contro il Monaco. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.

L'Atletico Madrid è stato in forma migliore, con tre vittorie nelle ultime cinque e una sola sconfitta. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 in trasferta sul campo del Siviglia in Liga, e ad agosto ha battuto anche il Malaga per 2-0. Un pareggio per 2-2 con il Villarreal e una vittoria per 2-1 in amichevole contro il Marsiglia completano una sequenza positiva, con l'unica sconfitta arrivata contro il Manchester City in pre-campionato. L'Atletico ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioAtletico Madrid
3
0
2
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
9Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Champions League del 17 settembre 2025, quando il Liverpool vinse 3-2 ad Anfield. Negli ultimi cinque precedenti diretti, tutti in Champions League, il Liverpool ha vinto tre volte contro le due dell'Atletico. I confronti precedenti comprendono una vittoria del Liverpool per 2-0 ad Anfield nel novembre 2021, una vittoria del Liverpool per 3-2 a Madrid nell'ottobre 2021, una vittoria dell'Atletico per 3-2 ad Anfield nel marzo 2020 e una vittoria dell'Atletico per 1-0 nella gara d'andata di quello stesso confronto nel febbraio 2020.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica della Champions League, sia il Liverpool sia l'Atletico Madrid occupano attualmente il primo posto nei rispettivi gironi.

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