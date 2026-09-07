Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool-Atletico Madrid inizia il 9 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della partita

La fase campionato della Champions League prende il via con il Liverpool, sei volte campione d'Europa, che ospita l'Atletico Madrid di Diego Simeone ad Anfield.

Il Liverpool finalmente decolla in EPL

I Reds di Andoni Iraola hanno vinto 2-0 contro l'Ipswich Town venerdì, grazie a una doppietta nel primo tempo di Alexander Isak, conquistando così il loro primo successo stagionale dopo due pareggi per 2-2. Inoltre hanno fatto debuttare l'acquisto estivo da 123 milioni di sterline Bradley Barcola, e il francese potrebbe puntare a una maglia da titolare qui contro l'Atleti.

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L'Atleti arriva da una serie di risultati alterni

Gli ospiti hanno incassato un pesante 3-0 contro l'Athletic Bilbao nel weekend in Liga, e continuano a essere tormentati dai problemi in attacco. L'attaccante argentino Julian Álvarez vuole lasciare il club dopo che il suo trasferimento desiderato al Barcellona non si è concretizzato, mentre Alexander Sorloth è fermo per infortunio. Per il tecnico Diego Simeone si tratta di una serie di risultati altalenante, con la sconfitta contro il Bilbao arrivata dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Siviglia e il pareggio per 2-2 con il Villarreal. Alvarez è entrato dalla panchina contro il Bilbao, così come il suo connazionale e acquisto estivo Cristian Romero. Entrambi potrebbero partire titolari, dato che hanno una preziosa esperienza di gioco in Premier League.

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Probabili formazioni

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Liverpool Andoni Iraola non ha confermato una probabile formazione titolare in vista della partita, e al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Anche il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone non ha ancora diffuso notizie sulla squadra, e in questa fase non risultano assenze o squalifiche confermate. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

Stato di forma

Il Liverpool ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 con il Nottingham Forest in Premier League, e la settimana precedente aveva pareggiato 2-2 anche con il Newcastle United. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in amichevole contro il Como, mentre in pre-campionato è arrivata una sconfitta per 3-2 contro il Monaco. Il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.

L'Atletico Madrid è stato in forma migliore, con tre vittorie nelle ultime cinque e una sola sconfitta. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 in trasferta sul campo del Siviglia in Liga, e ad agosto ha battuto anche il Malaga per 2-0. Un pareggio per 2-2 con il Villarreal e una vittoria per 2-1 in amichevole contro il Marsiglia completano una sequenza positiva, con l'unica sconfitta arrivata contro il Manchester City in pre-campionato. L'Atletico ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale alla Champions League del 17 settembre 2025, quando il Liverpool vinse 3-2 ad Anfield. Negli ultimi cinque precedenti diretti, tutti in Champions League, il Liverpool ha vinto tre volte contro le due dell'Atletico. I confronti precedenti comprendono una vittoria del Liverpool per 2-0 ad Anfield nel novembre 2021, una vittoria del Liverpool per 3-2 a Madrid nell'ottobre 2021, una vittoria dell'Atletico per 3-2 ad Anfield nel marzo 2020 e una vittoria dell'Atletico per 1-0 nella gara d'andata di quello stesso confronto nel febbraio 2020.

Classifica

Nella classifica della Champions League, sia il Liverpool sia l'Atletico Madrid occupano attualmente il primo posto nei rispettivi gironi.