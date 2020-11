Liverpool-Atalanta, le formazioni ufficiali: Ilicic titolare, Zapata no

Emergenza in difesa per il Liverpool, titolare Origi in attacco. Atalanta con Pessina e De Roon dal 1', in difesa c'è Romero.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; N. Williams, R.Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Mané.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pessina; Ilicic

In un tragico giorno per il calcio, vista la scomparsa di Diego Armando Maradona, si gioca ad Anfield, , la gara tra i padroni di casa Reds, allenati da Klopp, e l' di Gasperini, battuta dagli inglesi per 5-0 nel match d'andata. Ora la Dea non può sbagliare.

Emergenza in difesa per Klopp, che schiera i due Williams, Matip e Tsimikas davanti ad Alisson: Alexander-Arnold, Van Dijk e Gomez sono out. In mezzo c'è Jones con Milner e Wijnaldum, in attacco c'è Origi come prima punta, supportato da Manè e Salah. Panchina per Jota e Firmino.

L'Atalanta risponde con il 3-4-2-1 in cui Gollini è schierato tra i pali, difeso da Toloi, Romero e Djimisiti. Hateboer e Gosens sono gli esterni di centrocampo, De Roon e Freuler gli interni. Sulla trequarti Gomez e Pessina (schierato a sorpresa) dietro Ilicic. Fuori Duvan Zapata.