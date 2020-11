Liverpool-Atalanta dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta fa visita al Liverpool nella 4ª giornata del Gruppo D di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

LIVERPOOL-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 novembre 2020

25 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta di Gasperini fa visita al Liverpool nella quarta giornata del Gruppo D di per riscattare la pesante sconfitta subita a Bergamo.

Attualmente i Reds guidano la classifica del girone a punteggio pieno con 8 goal fatti e zero subiti, l'Atalanta segue a quattro punti insieme all' ma finora è riuscita a battere solo il modesto Midtjylland, ancora fermo a quota zero.

Per la squadra di Gasperini formazione quasi al completo, con diversi elementi lasciati a riposo per la gara contro lo . Il Liverpool proverà a chiudere il discorso qualificazione così da concentrarsi su una Premier ancor più equilibrata rispetto al passato.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Atalanta, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

ORARIO LIVERPOOL-ATALANTA

Liverpool-Atalanta si disputerà la sera di mercoledì 25 novembre 2020 nel palcoscenico di 'Anfield' a Liverpool. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 21.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Champions League Liverpool-Atalanta: la partita sarà visibile sui canali Sky Sport (sia sul satellite che sul digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 del satellite).

Chi preferisse potrà seguire il confronto Liverpool-Atalanta anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Champions League.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Liverpool-Atalanta anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita troverete le ultime novità sulle formazioni e gli schieramenti ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Grande emergenza in difesa per il Liverpool, che deve fare a meno di tutta la difesa titolare: davanti ad Alisson dunque Williams, Phillips, Matip e Tsimikas. A centrocampo dovrebbe esserci Fabinho con Henderson e Wijnaldium, in attacco Firmino verso la panchina per far posto a Jota, con Shaqiri e Mané esterni.

Gasperini dovrebbe puntare in attacco su Muriel insieme a Zapata, con Gomez alle loro spalle. Hateboer e Mojica sulle fasce, Pasalic e Freuler in mezzo. In difesa Toloi, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Matip, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Diogo Jota, Mané.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata.