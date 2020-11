DIRETTA: Liverpool-Atalanta LIVE! Prepartita e formazioni

- Il ha battuto l’ per 5-0 nel match d’andata; l’ultima volta che i Reds hanno vinto più partite contro squadre italiane in una singola edizione di una competizione europea è stata nel 2007/08: due successi contro l' negli ottavi di finale di .

- Due delle tre sconfitte più pesanti dell'Atalanta in competizioni europee sono arrivate contro squadre inglesi: 1-5 contro il la scorsa stagione e 0-5 contro il Liverpool nella sfida più recente.

- Il Liverpool non vince quattro partite di fila in Champions League da marzo 2009.

- L'Atalanta ha vinto le ultime tre gare esterne di Champions League, segnando almeno tre gol in ciascuna di queste. Tuttavia, l'ultima volta che la squadra bergamasca non ha strappato il successo fuori casa nella competizione risale alla trasferta più recente in (1-5 contro il Man City la scorsa stagione).

- Il Liverpool non ha subito gol nelle ultime tre partite di Champions League: si tratta della serie più lunga di ‘clean sheet’ registrata dai Reds nella competizione dall'aprile 2018 (quattro in quell caso).

- L'Atalanta non ha trovato il gol nell'ultima sfida di Champions League (0-5 contro il Liverpool), interrompendo così una serie di 10 match in cui la squadra bergamasca aveva sempre segnato (2.3 reti di media a partita). I nerazzurri non sono mai rimasti a secco in precedenza per due incontri consecutivi nella competizione.

- Diogo Jo