Il Liverpool non si ferma mai: 0-1 contro il Tottenham, è a +16 sulla seconda

Firmino stende il Tottenham a Londra, Klopp festeggia: dopo 21 giornate di Premier League, il Liverpool ha 61 punti (record) e 16 di vantaggio.

Probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi del avrebbe potuto immaginare un vantaggio di 16 punti dopo 21 partite. Eppure la classifica di Premier League dice questo: Liverpool 61, 45. Perché la squadra di Jürgen Klopp ha centrato la 20ª vittoria, a fronta di un solo pareggio, nella trasferta contro il .

I 'Reds' nonsi fermano e non hanno intenzione di farlo, anche contro degli 'Spurs' ridotti senza Kane, Sissoko, Lloris e Ndombele. Nonostante il ritorno di Eriksen dal primo minuto per alzare il tasso tecnico, la partita la fa il Liverpool, che mette paura a Gazzaniga ripetutamente nel primo tempo.

A colpire è Roberto Firmino, che al 37' sposta meravigliiosamente la palla sul sinistro per eludere l'intervento del giovane Tanganga e la piazza sul secondo palo. Il Tottenham prova ad agire soprattutto di ripartenza e con Son va anche vicino al goal in un paio di circostanze, senza però riuscire a battere Alisson.

Al fischio finale è ancora una volta sorriso per Klopp, che vince ancora e allunga in vetta alla classifica, scrivendo anche un record: secondo i dati 'Opta', nessuna squadra aveva mai ottenuto 61 punti nei top 5 campionati europei. E non perde da 31 partite.

Mourinho incassa la quinta sconfitta in poco più di un mese e inanella la quarta gara senza vittorie. La zona Champions dista ora 8 punti per gli 'Spurs', che hanno perso l'ottava partita stagionale.