Liverani non è più il tecnico del Lecce: ufficiale il divorzio

Si chiude l’avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Lecce. Il club salentino ha annunciato di averlo sollevato dall’incarico.

Si chiude a sorpresa e dopo tre stagioni l’avventura di Fabio Liverani sulla panchina del .

Il club salentino infatti, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la decisione di sollevare il tecnico dal suo incarico.

Sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani https://t.co/k61Cqfg8BC — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 19, 2020

Nell’ultima annata non è riuscito ad ottenere con li Lecce la salvezza in Serie A (terzultimo posto finale), ma il ritorno a Lecce di Pantaleo Corvino in veste di nuovo direttore dell’area tecnica del club, aveva fatto pensare ad una sua permanenza.

Lo stesso Corvino, in sede di presentazione, aveva speso parole importanti per il tecnico.