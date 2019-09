Lite Lukaku-Brozovic: Sanchez è intervenuto per separarli

Alexis Sanchez avrebbe evitato che l'alterco tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic sfociasse in qualcosa di peggiore. Croato difeso da Handanovic.

Nervi tesi in casa a poche ore dal derby col : il confronto piuttosto acceso tra Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku continua a tener banco nell'ambiente nerazzurro, tanto che ora emerge un nuovo dettaglio.

Dopo il deludente pareggio con lo Slavia Praga, l'attaccante belga ha accusato la squadra di avere un atteggiamento troppo difensivo: critica che non è piaciuta a Brozovic, il quale si è sentito chiamare in causa.

Tra i due tanto nervosismo e quasi un contatto fisico, evitato dall'intervento provvidenziale di Alexis Sanchez che, come evidenziato dal 'Daily Mail', si sarebbe messo in mezzo pur di separarli e calmare un po' le acque.

Il cileno si sarebbe comunque schierato dalla parte di Lukaku, fino a pochi mesi fa insieme a lui al , con il croato difeso invece dal capitano Samir Handanovic.

Episodio che Antonio Conte non ha gradito, tanto da parlare con Giuseppe Marotta per chiedergli di affrontare la situazione 'in famiglia' e non al di fuori dello spogliatoio.

Una fuga di notizie che lo stesso tecnico ha condannato in conferenza stampa, augurandosi che possa cambiare in meglio la gestione di questi casi da parte della società, già nel recente passato interessata da bufere interne.