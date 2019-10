Lite furiosa Valdes-Kluivert: nel mirino modulo e risultati

L'ex portiere del Barcellona guida i blaugrana nella Youth League, ma dopo la sconfitta contro l'Inter è stato a rapporto dal sovrintendente.

Non è certo tutta rose e fiori la prima parte stagionale per il di Valverde, riuscito a battere l' in Champions ma non ancora convincente. Come non convincono le sue giovanili, in difficoltà nella Youth League e prive delle solite grandi prestazioni. Che potrebbero portare ad un'immediata rivoluzione.

Nel mirino c'è Victor Valdes, allenatore della squadra impegnata in Youth League reduce dal k.o contro l'Inter. Una sconfitta che ha generato malcontento nel Barcellona, sopratutto da parte di Patrick Kluivert, padre del giocatore della e dirigente blaugrana da un po' di tempo.

Sovraintendente delle giovanili del Barcellona, Kluivert ha chiamato a rapporto Valdes per chiedere spiegazioni riguardo le ultime prestazioni. Un vero e proprio processo sfociato in un litigio furioso tra i due: all'ex portiere non è andato giù il diktat della società, desiderosa di far vedere in campo solamente il modulo 4-3-3.

Valdes invece non vuole schiodarsi dal 4-4-2, e secondo Catalunya Radio non l'avrebbe presa bene:

"La squadra la faccio io".

Valdes non andrà in panchina per il prossimo match del Barcellona giovanile, come comunicato dalla stessa società, segno che la lite con Kluivert e i deludenti risultati stanno portando ad una separazione tra le parti che dovrebbe arrivare se non nelle prossime ore, tra qualche giorno.