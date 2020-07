L'involuzione di Under: da promessa a fantasma della Roma

Il calciomercato può riaccendere la carriera di Under, arenatasi nel corso di questa stagione: in prima fila per acquisire il turco c'è il Napoli.

23 anni ed un futuro ancora tutto da scrivere. Cengiz Under ha tutto il tempo per tornare a splendere e rispettare le aspettative che solo un paio di anni fa tutto il mondo del calcio riponeva in lui.

A riprova di ciò si ha l'evidenza del calciomercato, che mette ancora in fila molte squadre blasonate per l'esterno offensivo della . E però, dopo tre anni in , è lecito porsi qualche domanda. Perché Under si è involuto e non evoluto?

Prima di tutto una questione innegabilmente tattica. Il giocatore turco non si è calato fino in fondo nella parte del calcio italiano. Tanta tattica e soprattutto tanto sacrificio che, comunque, in Italia ai giocatori offensivi viene sempre richiesto.

Altre squadre

In questa stagione soprattutto, Under è scomparso come un fantasma. 22 presenze complessive in stagione e appena 3 goal segnati. Il turco è partito titolare appena 11 volte in campionato ed ha concluso la gara fino al 90’ solo in due occasioni (contro e ).

Zero assist e soprattutto la sensazione di essere un corpo estraneo all'interno dello scacchiere della Roma. In più dal post-coronavirus in poi, Under è stato utilizzato ancora meno da Fonseca, che per altro lo ha bacchettato in una delle conferenze stampa (stuzzicato dai giornalisti proprio sul mancato impiego del turco).

"Under? Finora è rimasto fuori per scelta tecnica, per la condizione del giocatore".

Il giocatore giallorosso in effetti già dall'inizio di questa stagione è apparso fuori forma, anche visibilmente appesantito dal punto di vista del fisico. Ha perso smalto e brillantezza, caratteristiche fondamentali per uno che fa della velocità la sua arma più importante.

Dopo una preparazione estiva che sembrava ben promettere, oltre che il goal alla prima giornata contro il Genoa, Under è poi scomparso. Un calo coinciso come spesso nella sua carriera anche con problemi fisici, che negli ultimi due anni alla Roma si sono riproposti con frequenza in modo preoccupante.

Poi in autunno un episodio che ha anche creato una certa rottura tra lui ed i tifosi della Roma. In pieno, infuocato, clima politico per l'invasione della Siria da parte dell’esercito turco, Under ha pensato bene di postare una sua foto su Twitter con la maglia della Roma in bella evidenza e lui posizione di saluto militare.

Il gesto però non è affatto piaciuto ai tanti tifosi romanisti che hanno cominciato a protestare anche in maniera veemente sul social. In tanti hanno criticato aspramente il tweet e il fatto di aver pubblicato una foto che lo ritrae con la maglia della Roma. E più di un supporter giallorosso ha invitato il club a intervenire per far rimuovere il tweet di Under. Sul gesto è intervenuto anche il presidente del Roma Club Montecitorio, Paolo Cento, di Sinistra Italiana-Leu.

"Mi stanno chiamando tanti tifosi della Roma che sono rimasti indignati per il gesto di Under”.

Come se non bastassero le prestazioni in calo ed una forma fisicia evidentemente non idilliaca, Under ha anche rotto quindi con la tifoseria, o per lo meno con la parte più sensibile di essa.

Adesso Under si ritrova in basso nelle gerarchie della Roma e di Paulo Fonseca, non ha più ripetuto le prestazioni della prima stagione in Italia (dove con Di Francesco segnò 8 goal in 32 presenze) ed inevitalmente è sul piede di partenza in vista della prossima finestra di mercato.

La squadra che più sembra intenzionata ad acquistare Under al momento è il Napoli: il giocatore avrebbe anche dato il suo consenso e mancherebbe solo l'accordo tra le due società. Senza dimenticare però qualche sondaggio anche di e .

Ma il giocatore in un 4-3-3 come quello di Gattuso potrebbe tornare ad esplodere, soprattutto stuzzicato dalla cattiveria di Gattuso per ritrovare un po' di "veleno", parola che non a caso usa sempre proprio il tecnico del . 23 anni ed una consacrazione potenzialmente solo rimandata...