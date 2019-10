Under e il tweet che fa discutere: esultanza militare con bandiere della Turchia

Nei giorni della contesa tra Turchia e Siria fa discutere il tweet di Cengiz Under. Ieri nel mirino delle critiche era finito lo juventino Demiral.

Il conflitto scoppiato negli ultimi giorni tra e Siria arriva anche nel mondo del calcio, dove alcuni giocatori turchi sembrano essersi apertamente schierati dalla parte di Erdogan.

Questo ad esempio è il caso di Cengiz Under, attaccante della che ha pubblicato un tweet destinato a fare discutere in cui mostra l'esultanza militare, accompagnata da tre bandiere della Turchia.

Un tweet che non è affatto piaciuto soprattutto ai tifosi della Roma, dato che Cengiz Under nella foto indossa proprio la maglia giallorossa. Lo stesso giocatore d'altronde già l'anno scorso aveva celebrato un goal al con la stessa esultanza. E anche in quel caso le polemiche non erano certo mancate, anzi.

Come detto però Under non è stato l'unico calciatore turco a schierarsi. Ieri ad esempio lo stesso aveva fatto il difensore della , Merih Demiral, anche lui finito subito nel mirino per quello che sembrava un appoggio all'azione militare del proprio Paese.