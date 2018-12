Liga, risultati e classifica 17ª giornata - Il Girona frena la corsa del Getafe

21:20 21/12/18

LALIGA.ES

La 17ª giornata di Liga: impegni interni per il Barcellona e per l'Atlético Madrid, Siviglia in trasferta con il Leganés. Il Getafe frena col Girona.