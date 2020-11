Lewandowski vince la Goal 50, Seedorf: "E' un po' sottovalutato"

Clarence Seedorf, quattro conquistate da calciatore, ritiene che molti sottovalutino Robert Lewandowski, vincitore della Goal 50.

Lewandowski è stato nominato miglior calciatore del mondo dopo aver aiutato il a vincere il Triplete nel 2019-20, ma Seedorf ritiene che molti vedano il polacco solo come un bomber.

L'attaccante del si è piazzato davanti a De Bruyne e Messi ma, nonostante la concorrenza, Seedorf ai microfoni di Goal spiega perché Lewandowski sia stato nettamente il migliore nell'ultimo anno.

Lewandowski è stato il capocannoniere in tutte e tre le competizioni per club a cui ha partecipato, aiutando il Bayern Monaco a vincere Champions League, e DFB-Pokal.

Seedorf ha vinto quattro volte la Champions League con tre club diversi ( , e ), e pensa che il trionfo europeo abbia consolidato la posizione di Lewandowski come miglior giocatore al mondo.

"Quando vinci come ha vinto il Bayern Monaco, è molto difficile per gli altri. E' stato un giocatore chiave, dal primo giorno fino all'ultima partita. Ha avauto una stagione fantastica e fa benissimo da tre anni, forse di più. Pensavo che il avesse una possibilità, ma poi è andato a . Il Bayern è stato inarrestabile. La combinazione tra giocatori esperti e quelli più giovani è stata fantastica. Sono stati anche un po' fortunati, ma meritavano un po' di fortuna perchè hanno dominato la Champions League come non vedevamo da anni".