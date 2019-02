Levante-Real Madrid: diretta streaming gratis

Impegno in trasferta nella 25ª giornata della Liga per il Real Madrid di Santiago Solari, chiamato a riscattare la debacle casalinga nell'ultimo turno con il Girona sul campo del Levante di Paco Lopez. I Blancos hanno 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, e sono scivolati nuovamente al 3° posto in classifica, scavalcati dall'Atletico Madrid, mentre i valenciani si trovano all'11° posto a metà classifica a quota 30 punti assieme ad Athletic Bilbao ed Espanyol, con un cammino di 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte.

Karim Benzema per i Blancos, con un bottino di 10 reti segnate in 24 presenze, e Roger Martí, autore di 9 goal in 20 partite giocate per i Granotes, sono i migliori realizzatori delle due squadre in campionato. Il ko del Bernabeu contro il Girona ha interrotto per il Real una serie positiva di 5 successi consecutivi, mentre il Levante ha rimediato un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 giornate.

La piattaforma di sport in streaming DAZN si è aggiudicata in esclusiva i diritti della Liga in Italia e fra le gare della 24ª giornata del massimo campionato spagnolo trasmetterà in diretta anche Levante-Real Madrid, in programma domenica sera all'Estadio Ciutat de Valencia.

Gli utenti potranno vedere la partita su diversi dispositivi: fra gli altri su tutte le smart tv compatibili con la app, o collegate a decoder Sky Q oppure a console PlayStation 4, e su pc, tablet e smartphone.

Levante-Real Madrid è in programma la sera di domenica 24 febbraio 2019 nel palcoscenico dell'Estadio Ciutat de Valencia della città omonima. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45.