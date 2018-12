Leicester-Manchester City: diretta streaming gratis

Leicester e Manchester City si sfidano nei quarti di finale di EFL Cup: per Mahrez ennesima sfida da ex. Diretta esclusiva in streaming su DAZN.

Spazio alla EFL Cup in Inghilterra, dove si giocheranno tra martedì 18 dicembre e mercoledì 19 dicembre i quarti di finale in gara unica. A sfidarsi al King Power Stadium saranno il Leicester di Puel ed il Manchester City di Guardiola.

Guarda Leicester-Manchester City in diretta ed in esclusiva su DAZN: attiva ora il tuo mese gratuito!

Per gli ex campioni della Premier League, attualmente senza particolari velleità di classifica in campionato, è l'occasione giusta per potersi prendere una grossa soddisfazione e tentare di battere una big. Per i Citizens invece la necessità di confermarsi come la compagine da battere Oltre Manica.

LEICESTER-MANCHESTER CITY DIRETTA STREAMING

Il match che vedrà protagoniste Leicester e Manchester City verrà trasmesso in esclusiva, così come tutta la EFL Cup, da DAZN. Sarà possibile seguire la partita in streaming con smart tv, smartphone, pc, tablet, console e molti altri dispositivi ancora.

DAZN darà inoltre la possibilità di rivedere la sfida 'on demand' dopo il triplice fischio finale.

LEICESTER-MANCHESTER CITY DATA E ORARIO

Leicester-Manchester City si giocherà martedì 18 dicembre 2018 a partire dalle ore 20.45 ak King Power Stadium.