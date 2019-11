Leganes, allenamento col sorriso: pallone di gomma, birilli e corsa al fazzoletto

Il Leganes, che attualmente è ultimo in Liga, durante l'allenamento effettua esercizi insoliti per una squadra di calcio.

Allenamento stile 'Giochi senza frontiere' in dove il , che milita in , effettua esercizi decisamente insoliti per una squadra di calcio.

In un video, diventato virale sui social, si vedono infatti i giocatori del Leganes impegnati a schivare alcuni enormi palloni di gomma oppure effettuare cambi di direzione per arrivare primi ad agguantare un fazzoletto.

🤹‍♂️WARM UP @CDLeganes

🤝Dinámica cooperativo

💥Velocidad, cambios ritmo, giros, saltos,etc

🧠 Control neuromuscular

😃Aspecto psicológico: mucha diversión y fomento del trabajo en equipo

🎯 Coger los 4 petos sin ser dado por los fitball que lanzan los jugadores del otro equipo pic.twitter.com/a3wUrgunVp — Jorge Mister (@JorgeMister10) October 29, 2019

Il Leganes attualmente occupa l'ultimo posto in Liga e ha raccolto solo 5 punti nelle prime 11 giornate. Qualche settimana fa la società ha esonerato Mauricio Pellegrino per affidare la panchina a Luis Cembranos.

L'unica vittoria del Leganes in Liga è arrivata proprio sabato scorso, quando ha battuto in casa il Maiorca per 1-0.