Lazio, UEFA apre procedimento per condotta razzista durante l'incontro di Europa League

La UEFA apre un procedimento sulla condotta razzista dei sostenitori biancocelesti durante l'incontro di Europa League fra Lazio e Rennes.

La UEFA ha aperto un procedimento per condotta razzista da parte dei tifosi della durante l'ultimo incontro di contro i francesi del , vinto per 2-1 dai biancocelesti . Lo comunica direttamente l'organo amministrativo con sede a Nyon con una nota ufficiale.

"Sono stati avviati procedimenti disciplinari a seguito della partita della fase a gironi della UEFA Europa League tra S.S. Lazio e Stade Rennais FC (2-1), disputata il 3 ottobre in "

Le accuse a carico della società capitolina sono le seguenti.

" Comportamento razzista – Art. 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) L’organo di controllo, etica e disciplina UEFA si occuperà di questo caso nella riunione del 17 novembre"

Lazio ancora nell'occhio del ciclone per quanto riguarda il razzismo: dopo il caso mediatico delle dichiarazioni di Lotito sui 'buu' razzisiti, ecco che arriva l'apertura di un procedimento UEFA per via dei saluti nazisti effettuati da una parte della tifoseria biancoceleste. Il tema del razzismo negli stadi è sempre caldo e oggetto di dibattito sui tavoli delle federazioni europee: una piaga che si sta cercando di sconfiggere con l'utilizzo della tecnologia e con campagne di sensibilizzazione estese a tappeto.