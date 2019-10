Buu razzisti? Non per Lotito: "Non sempre sono atti discriminatori"

Il patron della Lazio è intervenuto sul tema razzismo: "A volte si faceva buu per scoraggiare un avversario con la pelle normale, bianca".

Dibattito aperto. Un dibattito che molto spesso non spezza in due l'opinione pubblica come ci si aspeterebbe. Il tema razzismo nel calcio è sempre più caldo e pressante in dopo quanto accaduto in diversi stadi della massima serie. A dire la sua anche Claudio Lotito.

Secondo il presidente della il tanto famigerato buu non è sempre di natura razzista: una tesi portata avanti da molti, vista la separazione tra l'ululato e il buu atto a mettere in difficoltà l'avversario. Per Lotito andrebbe valutato ogni caso di volta in volta.

Italpress riporta le dichiarazioni del numero uno biancoceleste:

"Non sempre la vocazione `buu´ corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Ricordo quando ero piccolo, spesso persone non di colore, che avevano la pelle normale, bianca, facevano `buu´ a un giocatore per scoraggiarlo a segnare il goal davanti al portiere. Andrebbe interpretato".

Lotito è entrato a gamba tesa sul dibattito razzismo a margine del consiglio federale della Figc, in cui si sono discusse le possibili modalità per dotare i club di strumenti contro violenza e atti discriminatori visti i tanti episodi delle ultime settimane.

La tesi e la convinzione di Lotito è chiara: