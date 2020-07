Lampard e Klopp, tensione in panchina: "Stai zitto e vaffanculo"

- è stata una delle partite più belle della stagione di Premier League, terminata 5-3 in favore dei Reds che al termine hanno anche potuto alzare il trofeo. C'è stato anche un altro match nel match, in panchina, tra Frank Lampard e Jürgen Klopp.

I due allenatori hanno vissuto momenti di grande tensione nel primo tempo. Un fallo di Kovacic su Mané, dalla cui seguente punizione è nato il goal di Alexander-Arnold, ha scatenato l'ex capitano del Chelsea, oggi in panchina.

Poco prima che il terzino calciasse la punizione, Lampard ha inizialmente urlato che “non è un fottuto fallo”. Klopp ha risposto di calmarsi in continuazione, finché gli animi si sono fatti bollenti e l’ex centrocampista è esploso parlando con Klopp.

Lampard and Klopp ‘exchanging words’ in their technical areas last night. 😂🖕🏻 pic.twitter.com/lrIjNbpsb6