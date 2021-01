Lampard si congeda dal Chelsea: "E' stato un enorme privilegio"

Lo status di autentica leggenda del club non è bastata a salvare la sua panchina. Frank Lampard è stato da qualche esonerato dal .

Il tecnico inglese ha pagato una prima parte di stagione condita da troppi alti e bassi che ha fatto scivolare i Blues al nono posto nella classifica di Premier League a -11 dal capolista.

Lampard ha voluto salutare il ‘suo’ Chelsea attraverso un comunicato.

“È stato un enorme privilegio e un onore guidare il Chelsea, un club che è stato una parte importante della mia vita per così tanto tempo.



Vorrei prima di tutto ringraziare i i tifosi per l'incredibile supporto che mi hanno dato negli ultimi 18 mesi. Spero che sappiano cosa significhi per me.



Quando ho assunto questo ruolo ho capito quali sfide che si prospettavano in un momento difficile per la squadra di calcio.



Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo raggiunto e sono orgoglioso dei giocatori dell'Academy che sono entrati in prima squadra e si sono comportati così bene. Sono il futuro del club".