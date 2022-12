Jurgen chi? Lallana ha cercato "Klopp" su Google quando l'allenatore è arrivato a Liverpool

Adam Lallana ha ammesso di aver cercato Jurgen Klopp su Google quando nel 2015 l'allenatore è arrivato a Liverpool: "Cos'è il gegenpressing?".

Correva l'anno 2015. Il Liverpool era alla ricerca di un nuovo manager per sostituire Brendan Rodgers, esonerato all'inizio della sua quarta stagione in Premier League sulla panchina dei Reds dopo un settimo, un secondo e un sesto posto.

Per sostituire il tecnico nordirlandese la dirigenza dei Reds scelse Jurgen Klopp, allora ex allenatore del Borussia Dortmund dei miracoli. In Germania aveva vinto due volte la Bundesliga, raggiunto la finale di Champions League, vinto due Supercoppe tedesche contro il Bayern Monaco. Era stato una sorta di rivoluzionario.

Eppure c'era chi, anche nel mondo del calcio, ancora non conosceva il nome dell'allenatore tedesco. Stiamo parlando di Adam Lallana, ai tempi centrocampista del Liverpool che non aveva idea di chi fosse il nuovo allenatore e cosa significasse la parola "gegenpressing".

Queste le parole di Lallana, arrivato al Liverpool nel 2014 e che ha trascorso sei anni ad Anfield, raccolte nella nuova docu-serie JURGEN:

"Ricordo che ero in Nazionale quando Klopp fu annunciato. Ho digitato il suo nome su Google per vedere che tipo di calcio praticasse. Venivo da un primo anno difficile e volevo dare una svolta alla mia carriera al Liverpool. Lessi che gli piaceva il gegenpressing e mi sono chiesto: "Cos'è il gegenpressing?". Così cercai anche questo e capii che era come una forma di contro-pressione e corsa in avanti. Allora pensai che fosse un tipo di calcio adatto a me e che mi sarebbe piaciuto giocare. Klopp è un allenatore che cresce insieme alla sua squadra e che vuole che si giochi con enfasi ed emozione. Non c'è modo migliore di dare l'esempio come manager di come fa lui giorno dopo giorno".

Alla fine il rapporto tra Lallana e il nuovo calcio dell'allenatore dalla Germania è stato proficuo: il centrocampista ha collezionato in totale 178 presenze con la maglia del Liverpool, la maggior parte delle quali durante la gestione Klopp. Nel 2020 ha lasciato i Reds per trasferirsi al Brighton, da vincitore di Champions League e Premier League. E Klopp continua ancora oggi a praticare il suo gegenpressing.