La decisione della Premier League: partite a porte chiuse, streaming per i tifosi

Anche il massimo campionato inglese giocherà la prossima giornata senza i tifosi. Streaming gratuito per i possessori dei biglietti.

La e la si sono fermate, mentre e Premier League hanno in programma di giocare a porte chiuse. Dopo il massimo campionato tedesco, anche in , come riporta il 'Times', si va verso questa decisione.

La pandemia da Coronavirus che sta abbattendosi sul mondo intero spinge il calcio verso lo stop. L'Inghilterra, che fino a ieri sera ha permesso di giocare regolarmente con i tifosi, ha preso il primo provvedimento sui tifosi dopo aver vietato le strette di mano tra calciatori.

La partita del contro l' era di fatto già stata sospesa dopo l'annuncio della quarantena dei Gunners. Le altre, invece, dovrebbero disputarsi regolarmente, anche se senza pubblico.

Altre squadre

I club avrebbero comunque trovato il modo per rendere i possessori dei biglietti 'partecipi' del gioco: offrendo uno gratuito, per poter guardare la partita da casa. Una decisione che, comunque, può subire altre variazioni, vista la diffusione a macchia d'olio del virus.