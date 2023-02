L'Italia fa bottino pieno: tre vittorie su tre in Champions League

Milan, Napoli e Inter da record: per la prima volta tutte le italiane hanno vinto la gara d'andata della stessa fase a eliminazione diretta.

Meglio di così, proprio non si può. Sventola alto il tricolore al termine delle gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il primo round della fase ad eliminazione diretta sorride, eccome, alle squadre italiane: tre vittorie su tre. Milan, Napoli e Inter, in rigoroso ordine cronologico, a piazzare solide basi in chiave qualificazione ai quarti di finale.

Il la alle danze l'aveva dato la formazione Campione d'Italia in carica, capace di regolare a domicilio il Tottenham di Antonio Conte, piegato 1-0 dal colpo di testa vincente di Brahim Diaz.

Ad una settimana di distanza, ecco servito il succulento bis da parte di chi, Campione d'Italia, mira a diventarlo a stretto giro di posta: il Napoli di Spalletti domina sul campo dell'Eintracht, nonostante un rigore fallito da Kvaratskhelia, e piazza una pesantissima ipoteca in ottica passaggio del turno: la zampata di Osimhen e colpo del ko di Di Lorenzo, mettono evidentemente in discesa la questione in attesa del ritorno al 'Maradona'.

E poi, si sa, non c'è due senza tre. A confermare l'efficacia del celebre proverbio ci ha pensato l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto la meglio nel braccio di ferro contro il Porto, piegato dal sigillo di Romelu Lukaku a cinque minuti dallo scadere.

Tre vittorie su tre e zero goal incassati. Un en-plein che regala un record assoluto al calcio italiano, come confermato da 'Opta': per la prima volta in Champions League 3 squadre italiane hanno vinto il match d'andata della stessa fase a eliminazione diretta.

Il nostro calcio sogna di replicare quanto accaduto nella stagione 2004/05, quando Milan, Inter e Juventus si qualificarono ai quarti di finale della massima rassegna continentale.

Gli intrecci con il passato, infatti, sono suggestivi e lasciano ben sperare: anche quell'anno la finale si giocò a Istanbul, esattamente come accadrà il prossimo 10 giugno.

In quell'anno, manco a dirlo, l'Inter eliminò agli ottavi proprio il Porto, mentre il Milan fece fuori un'altra inglese, lo United. All'epoca non vi era il Napoli, ma la Juve che superò il Real Madrid dei Galacticos. Diciotto anni dopo, i bianconeri non ci sono e al loro posto c'è il Napoli che - dal canto suo - mira a sfatare un altro tabù: andare ai quarti, per la prima volta assoluta nella sua storia.

Chiamale coincidenze, ma lo scenario che si prospetta è decisamente intrigante e tre italiane tra le prime otto d'Europa ne certificherebbe la portata.