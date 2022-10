L'imbattibile Kvaratskhelia: non perde da 7 mesi, l'ultimo ko a marzo

Il georgiano è un vero e proprio fattore con una striscia di 32 gare senza perdere: 20 goal e 14 assist tra Dinamo Batumi, Georgia e Napoli.

Una macchina da goal e assist. Un talismano per chi ha la fortuna di poter contare su di lui e un incubo per chi se lo ritrova da avversario. Kvicha Kvaratskhelia sta trovando la definitiva consacrazione all'ombra del Vesuvio con la maglia del Napoli.

Il talentuoso calciatore georgiano classe 2001 è la rivelazione della prima parte di stagione 2022/2023 con prestazioni d'altissimo livello e il ruolo di fattore decisivo in fase realizzativa della squadra di Luciano Spalletti, che continua a volare tra Serie A e Champions League con il primo posto dopo 10 turni in campionato e il pass con due turni d'anticipo per gli ottavi di finale in Europa.

Kvaratskhelia sta vivendo un momento magico sia con il club partenopeo che la sua nazionale, la Georgia. Il 21enne è imbattuto da quasi sette mesi, ovvero dal ko per 6-1 sul campo del CSKA Mosca nell'ultima partita con la maglia del Rubin Kazan.

In occasione della sfida del 20 marzo, il georgiana - nominato capitano nell'occasione - si apprestava a salutare la Russia e il Rubin con l'ultima gara tra le fila de club di Kazan.

Poi il ritorno in patria nelle fila della Dinamo Batumi, prima del trasferimento in estate al Napoli alla corte di Luciano Spalletti.

Da quel 20 marzo, Kvicha Kvaratskhelia non ha più perso inanellando una serie positiva di 32 gare senza sconfitta tra Georgia, Dinamo Batumi e Napoli.

Una striscia aperta dal successo con la nazionale georgiana per 1-0 in casa della Bosnia con un assist per Kvara.

Poi undici gare con la Dinamo Batumi, nel campionato georgiano, con 7 vittorie e 4 pareggi. Una serie sulla quale c'è lo zampino evidente del classe 2001 con otto goal e due assist.

In estate il passaggio al Napoli, con cui finora ha disputato 14 partite - 10 in Serie A e 4 in Champions League - e realizzato 7 goal e 8 assist. Più di una rete realizzata o propiziata a partita in media per il gioiellino georgiano, che all'ombra del Vesuvio ha conquistato 12 successi e 2 pareggi.

Buono il cammino anche con la Georgia nella Lega C di Nations League con cinque successi e un pari contro Gibilterra, Bulgaria e Macedonia del Nord e uno 'score' personale di cinque goal e tre assist.

Numeri incredibili per il ragazzo nato a Tiflis il 12 febbraio 2021 e che continua a stupire gara dopo gara.

"Non avete visto ancora nulla, in allenamento è molto meglio e ha tanta qualità ed è in fiducia" ha detto Victor Osimhen a DAZN dopo il match col Bologna.

25 vittorie e 7 pareggi, 20 goal realizzati e 14 assist in 32 partite. Dati da paura per Kvicha Kvaratskhelia, un vero e proprio incubo per gli avversari e una certezza per il Napoli di Spalletti e per la sua Georgia.