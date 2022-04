Kulusevski si è preso il Tottenham: cinque assist in dieci gare, numeri top

A ventidue anni (li compirà il prossimo 25 aprile), Dejan Kulusevski ha già avuto modo di giocare in tre squadre di Serie A ed ora con un club di Premier League, il Tottenham. Tra i migliori prospetti del massimo campionato italiano quando vestiva la casacca del Parma, non è riuscito ad imporsi alla Juventus. Ora l'esplosione agli Spurs.

Antonio Conte ha voluto Kuluveski ha tutti i costi nel mese di gennaio, acquistandolo dalla Juventus insieme a Bentancur. Il risultato? Lo svedese si è subito inserito alla grande negli schemi del tecnico italiano, diventando fondamentale per il Tottenham in questa seconda parte di stagione.

Dieci partite di Premier League per Kulusevski fin qui, in cui, escludendo la prima da subentrato contro il Southampton, è sempre partito come titolare sulla trequarti. Il risultato? Due reti e cinque assist, che lo rendono già uno dei migliori del torneo britannico in appena due mesi.

Non sono certo tanti, infatti, i calciatori che hanno fornito più assist nella stagione di Premier League, avendo a disposizione tutta l'annat: in cima c'è l'esterno del Liverpool, Alexander-Arnold, con 11, con i compagni di squadra Robertson e Salah a completare il podio (rispettivamente 11 e 10).

Nella top ten si trovano anche Pogba a 9, Bowen del West Ham a 8, e dunque Lacazette, Antonio, Gabriel Jesus a Mount a 7. I giocatori con almeno sei assist sono una manciata (Son, Barnes, Kane, Bruno Fernandes, James, Mbeumo e Benrahma). Pogba è il migliore in termini di gare giocate con 17, mentre James è sceso in campo in 18 occasioni.

Kulusevski ha dunque fornito praticamente un assist ogni due gare, anche più di Pogba (leggermente dietro). Un dato incredibile per l'ex Atalanta, che ha portato Antonio Conte ad elogiarlo pubblicamente dopo il 5-1 contro il Newcastle, in cui il suo trequartista ha fornito un altro passaggio decisivo:

"Quando allenavo l'Inter ho provato a prenderlo, ma la Juventus si è mossa prima. Forse aveva più soldi di noi... Parliamo di un giocatore che ha solo 21-22 anni. Kulusevski deve continuare a giocare così, è forte fisicamente ed è bravo tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro, parliamo di uno davvero forte".

In dieci gare con il Tottenham, Kulusevski - che si è detto felicissimo del nuoco club dopo le difficoltà vissute tra estate e gennaio in bianconeoro - ha così quasi agganciato il totale di assist forniti in maglia Juventus: nello specifico sei, metà dei quali nel 2021/2022. Un dato però ottenuto in 55 presenze.

Gli Spurs hanno prelevato Kulusevski dalla Juventus in prestito fino al giugno 2023 per 10 milioni: tra un anno il team londinese potrebbe riscattarlo obbligatoriamente al raggiungimento di determinati obiettivi nella prossima stagione per altri 35. Continuando così, con prestazione e numeri del genere, i tifosi del Tottenham non aspettano altro.