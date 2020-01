Liverpool costretto al replay di FA Cup, Klopp: "Giocheranno i ragazzini"

Il Liverpool pareggia con lo Shrewsbury e giocherà il replay del quarto turno, ma senza titolari: "Avevo promesso una pausa, hanno delle famiglie".

II weekend di ha riservato come sempre diverse sorprese, una su tutte: il pareggio del sul campo dello Shrewsbury. I 'Reds' hanno sprecato un doppio vantaggio e si sono fatti rimontare. Ora saranno costretti al replay. Ma senza i titolari.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Jürgen Klopp, che dopo la doppietta di Cummings ha visto svanire la qualificazione automatica. I suoi dovranno giocare altri 90 minuti nella prima settimana di febbraio, indicativamente tra il 4, il 5 e il 6. In un periodo in cui il Liverpool sarebbe teoricamente in pausa.

Secondo i piani di Klopp infatti i giocatori avranno un periodo off dopo la sfida dell'1 contro il . La successiva sarebbe stata il 15, contro il . Così a giocare il replay ci andrà l'Under 23: il tecnico lo ha chiaramente spiegato nel post.

"Avevo promesso ai giocatori che avremmo fatto una pausa invernale, quindi non ci saremo. Giocheranno i ragazzini e saranno guidati da Neil Critchley. Dobbiamo rispettare il benessere dei calciatori. Serve riposo, mentale e fisico. Abbiamo dovuto prendere decisioni in anticipo perché questi ragazzi hanno delle famiglie".

Non si tratta della prima volta in cui il Liverpool snobba una coppa nazionale, anche se non per scelta: contro l' , a dicembre, avevano giocato ancora gli under 23 poiché la squadra era impegnata nel Mondiale per club.