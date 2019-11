L'ultima 'perla' di Klopp: Guardiola sta arrivando… lui scappa via

Jurgen Klopp è certamente uno dei personaggi più ironici e divertenti del mondo del calcio. Nel corso degli anni ha spesso regalato ‘perle’ che poi l’hanno portato ad essere tra gli allenatori più amati in assoluto.

Il tecnico del , anche nelle scorse ore, si è reso protagonista di un siparietto che ha scatenato più di qualche risata. Presente a Nyon all’incontro che si è tenuto presso il quartier generale della UEFA al quale hanno preso parte alcuni tra i migliori allenatori del panorama calcistico europeo, ha in maniera puramente scherzosa evitato il confronto con Pep Guardiola davanti alle telecamere.

"Pep Guardiola is coming!"



Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the boss at a UEFA coaches' conference... pic.twitter.com/En6OFiWNef