Kessié saluta il Milan: "Fiero di aver vestito questa maglia, grazie dal vostro Presidente"

Cinque anni in rossonero, ora l'addio per una nuova avventura (il Barcellona): Kessié ha ufficialmente salutato il Milan, dopo lo Scudetto vinto.

Franck Kessié saluta il Milan. Da Campione d'Italia. Pochi giorni dopo la vittoria dello Scudetto con la maglia rossonera, il centrocampista ivoriano dice addio ufficialmente alla formazione meneghina, pronto ad iniziare una nuova avventura all'estero. In maglia Barcellona, a meno di sorprese.

Approdato al Milan dopo aver ben impressionato con la maglia dell'Atalanta, Kessié è diventato nel tempo uno dei giocatori imprescindibili tra i rossoneri, rigorista, assistman, importante in zona goal con 37 reti messe a segno in 237 presenze ufficiali sotto il Duomo:

"Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! Un’emozione unica: siamo campioni d’Italia. Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici. Grazie di tutto. Grazie a tutti, il vostro Presidente".

Milan è da tempo al lavoro per trovare il sostituto a centrocampo: è infatti in dirittura d'arrivo l'acquisto di Renato Sanches. In entrata anche Adli, al pari di Origi.

L'articolo prosegue qui sotto

Classe 1996, Kessié era approdato in Italia giovanissimo per vestire la casacca delle giovanili del Cesena prima e dell'Atalanta poi: a 18 anni l'esordio in Serie B coi bianconeri, dunque nella massima serie con la Dea. 291 presenze e 48 reti in sette stagioni, prima della decisione.

In scadenza il prossimo 30 giugno, Kessié lascia il Milan a parametro zero. Giocherà nel centrocampo del Barcellona di Xavi, come rinforzo da unire ai giovanissimi blaugrana già riusciti a lasciare il segno nel reparto di metà campo: su tutti Pedri.

Kessié potrà immegersi nel mondo Barcellona senza dover interrompere il suo ambientamento causa Mondiali: la sua Costa d'Avorio ha infatti mancato l'accesso al torneo che si svolgerà in Qatar da novembre. Nuova esperienza: la seconda europea dopo gli anni italiani e il titolo più importante del paese.