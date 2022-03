Kessié al Barcellona: è fatta, addio al Milan

Franck Kessié è vicinissimo al Barcellona. In scadenza di contratto con il Milan il prossimo giugno, il centrocampista ivoriano è prossimo a lasciare l'Italia e i rossoneri dopo aver firmato con i blaugrana a parametro zero. Secondo Sky Sport è fatta, con le visite mediche che sarebbero già state effettuate in terra svizzera al pari della firma fino al 2026.

Per Kessié un contratto quadriennale, in cui dovrebbe percepire sette milioni di euro netti a stagione. Classe 1996, approdato in rossonero dall'Atalanta, gioca al Milan oramai dal 2016 e tra due mesi completerà la sua quinta consecutiva a difesa dei colori rossoneri.

A lungo si è parlato dell'eventuale rinnovo di Kessié, che alla fine non dovrebbe però verificarsi: il 25enne lascerà dunque il Milan, a meno di sorprese, a parametro zero, pronto per iniziare una nuova avventura all'estero, alla corte di Xavi e del Barcellona.

L'ingaggio di Kessié da parte del Barcellona è parte integrante della rinascita post addio a Messi e Koeman: Xavi ha rialzato i blaugrana in Liga e in Europa anche grazie agli arrivi di Traoré, Aubameyang e Ferran Torres, tutti arrivati nel calciomercato invernale nell'ottica di una chiusura di 2021/2022 in grande stile.

Insieme ai nuovi arrivati anche la crescita costante dei giovani blaugrana, su tutti Pedri, ma anche di Gavi e compagni che si stanno affacciando al grande calcio spagnolo. Per Kessié la possibilità di scoprire un nuovo mondo, dopo aver vissuto in Italia le sue ultime sette annate.

Giornata decisamente importante in termini di calciomercato, quella del 21 marzo: Dybala non rinnoverà con la Juventus e sceglierà una nuova squadra nelle prossime settimane. Quello che ha fatto da tempo Kessié, in attesa dell'ufficialità da parte del Barcellona.