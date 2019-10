Keane attacca Aurier e Rose: "Scemo e più scemo"

L'opinionista ed ex leggenda del Manchester United non è riuscito ad accettare la prestazione degli esterni di casa Tottenham.

Se si è cresciuti negli anni '90, è impossibile non conoscere la pellicola di Peter Farrelly data alla luce nel 1994, con protagonisti Jim Carrey e Jeff Daniels. Scemo & più scemo, in originale Dumb and Dumber è un classico della commedia statunitense di quel decennio. Sicuramente la conosce Roy Keane, che in quegli anni era tra i centrocampisti più importanti di Premier.

Il duro irlandese ex e è ora opinionista televisivo dopo un decennio come allenatore. Ogni sua dichiarazione fa scalpore, come capitato per quella post -, in cui ha usato il film (primo di tre, di cui uno sequel e uno prequel, quest'ultimo senza gli attori originali) per esprimere il proprio concetto.

Keane non ha certo peli sulla lingua quando parla di calcio e non ha certo apprezzato la gara giocata da Danny Rose e Serge Aurier, colpevoli, uno di essere stato battuto in ogni momento da Alexander-Arnold e l'altro di aver causato il rigore decisivo che ha portato Salah a ribaltare la situazione.

L'ex commissario tecnico dell' è stato chiarissimo:

"Rose e Aurier sono stati terribili, io li chiamo Scemo e più scemo"

Per Keane il confronto con gli avversari è impietoso:

"Non si possono paragonare ai giocatori del Liverpool, i loro due ragazzi sono assolutamente fantastici. Sopratutto in avanti, ma anche dietro".

Dopo stagioni al top, quella attuale è decisamente deludente per un Tottenham sconfitto pesantemente a Londra, ma anche lontano dal quarto posto che rivale la Champions: otto punti di distanza dalle zone nobili e appena quattro dal terzultimo. Situazione dura, a cui Allegri e diversi altri tecnici liberi potrebbero guardare con interesse.