Karsdorp spinge Irrati dopo la gara: scintille per colpa del ginocchio operato

Il terzino della Roma ha allontanato l'arbitro che gli aveva toccato il ginocchio operato a settembre: rischio squalifica per l'olandese.

Si è chiusa con la vittoria del Napoli la partita di cartello della domenica e dell'undicesima giornata di Serie A. Roma battuta all'Olimpico 1-0 in seguito al goal di Osimhen, che ha sbloccato la sfida nella ripresa. Dopo il triplice fischio finale di un match combattuto, ma tutto sommato corretto, arriva il parapiglia.

Dopo un rosso comminato da Irrati, direttore di gara di Roma-Napoli, nei confronti di un membro dellos taff giallorosso, Karsdorp ha chiesto spiegazioni all'arbitro.

Testa contro testa tra i due, con l'esterno olandese che ha spinto lo stesso Irrati. Il motivo? Il fischietto del match si era appoggiato al ginocchio del giocatore giallorosso, sul quale era stata posta la borsa del ghiaccio dopo la sostituzione del secondo tempo. Lo stesso ginocchio operato a metà settembre.

Karsdorp ha chiaramente indicato il ginocchio, per evidenziare come la spinta fosse dovuta proprio al tocco sullo stesso. L'olandese è tornato titolare contro il Napoli dopo diverso tempo, proprio in virtù dell'intervento intervento chirurgico per meniscectomia mediale.

Il 27enne è stato poi portato via dallo staff tecnico della Roma, ma i due hanno continuato a beccarsi a distanza. Attesa ora una probabile squalifica per il giocatore olandese: bisognerà capire cosa Irrati scriverà nel referto da consegnare al Giudice Sportivo.