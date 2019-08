Karsdorp spara a zero sulla Roma: "Quand'ero lì ero scioccato"

Tornato al Feyenoord, Rick Karsdorp ricorda in maniera negativa l'esperienza alla Roma: "Ci sono allenamenti in cui non parli con nessuno".

No, il matrimonio tra Rick Karsdorp e la non si è svolto come giocatore e club si sarebbero attesi. Un gravissimo infortunio, una convalescenza lunga, la difficoltà nel ritrovare il ritmo partita e, infine, il ritorno in prestito al . Dove l'olandese può ora sfogarsi contro il club che ancora ne detiene il cartellino.

Al magazine 'Voetbal International', Karsdorp rivela infatti un retroscena dei suoi due anni alla Roma. Anni in cui ha messo poco piede in campo, come detto, ma nei quali non sono mancate le emozioni. Negative, però.

"Lì ti lasciano molto da solo. Alcuni ragazzi camminano cinque minuti prima dell'inizio dell'allenamento, mentre altri hanno già trascorso due ore in palestra. Ci sono allenamenti in cui non parli con nessuno, ognuno fa le proprie cose. È tutto molto egocentrico, individuale. Quando ero alla Roma, ero davvero scioccato. È questa l'atmosfera giusta?".

In , in quel Feyenoord dove nelle scorse stagioni si è messo in mostra, per Karsdorp è finalmente iniziata una nuova vita.