Kamara ancora protagonista: il portiere della Sierra Leone para un rigore a Kessiè

Mohamed Kamara si sta guadagnando un posto tra i grandi protagonisti di questa edizione della Coppa d’Africa. Dopo aver di fatto fermato l’Algeria campione in carica con le sue parate nel match d’esordio del torneo, il portiere dell’East End Lions, si è ripetuto mettendoci molto del suo nel secondo pareggio conseguito dalla sua Nazionale nel Gruppo E.

La Sierra Leone ha infatti bloccato sul 2-2 un’altra big della competizione, la Costa d’Avorio e lo ha fatto anche perché il suo estremo difensore ventiduenne è riuscito a parare un rigore a Franck Kessié.

Al 12’ il centrocampista del Milan si è presentato sul dischetto con l’obiettivo di portare avanti la sua squadra, ma Kamara è stato abile e veloce nel tuffarsi sulla sua destra e a neutralizzare il tiro.

L'articolo prosegue qui sotto

La Sierra Leone, dopo una partita molto tirata, è poi riuscita a trovare la rete del definitivo 2-2 in pieno recupero, grazie alla rete di un altro Kamara: l’attaccante Alhaji.

Mohamed Kamara si era guadagnato le attenzioni di molti dopo il triplice fischio finale di Algeria-Sierra Leone quando, nel momento in cui è stato premiato come miglior giocatore della gara, non è riuscito a trattenere la sua gioia ed è letteralmente scoppiato in lacrime.