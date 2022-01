Vince il premio come uomo partita: il portiere della Sierra Leone Kamara scoppia in lacrime

Nonostante sia appena iniziata, la Coppa d'Africa regala già storie straordinarie: squadra favorite bloccate da Nazionali date per sconfitte in partenza e prestazioni fuori dal comune.

Capita, ad esempio, che l'Algeria, campione in carica e una delle selezioni maggiormente accreditate per la vittoria finale, non vada oltre il pari contro la piccola Sierra Leone: bastava fare un giro sui social alla vigilia della sfida per farsi un'idea di quanto lo 0-0 tra le due formazioni sia incredibile.

In ogni caso, Mahrez e compagni non sono riusciti a passare: merito della difesa, ma anche del portiere della squadra sierraleonese, Mohamed Kamara, autore di un'ottima prestazione e di diverse parate fondamentali.

Classe 1999, Kamara milita nell'East End Lions, la stessa squadra di diversi suoi compagni nella Sierra Leone: al triplice fischio cade sulle finocchia ad esulta, come se avesse vinto.

Mohamed Kamara in tears while collecting his MOTM award.Exceptional was the East End Lions keeper! #ALGSLE #AFCON2021 #AfrykaGra pic.twitter.com/wIP3vvp0Z0 — Lotfi Wada (@LotfiWada) January 11, 2022

Perché, in fondo, fermare l'Algeria non è cosa da tutti: una volta terminato l'incontro gli è stato consegnato il premio come uomo partita. Lui, ai microfoni e con il premio in mano è scoppiato in lacrime, non riuscendo a contenere la gioia.

Non è una competizione qualunque, la Coppa d'Africa, e scene del genere lo testimoniano: l'ennesima bella storia consegnata dal calcio e che grazie al calcio si è compiuta.