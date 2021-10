La Juventus torna al lavoro: differenziato per Dybala, è in dubbio per la Roma

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo due giorni di riposo: Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno svolto lavoro differenziato.

La Juventus è tornata al lavoro nel pomeriggio di martedì dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri a seguito dell’amichevole giocata sabato contro l’Alessandria.

In attesa che i tanti Nazionali rientrino dopo gli impegni con le rispettive selezioni, la compagine bianconera, che in campionato è reduce da tre vittorie consecutive, ha quindi iniziato la sua marcia di avvicinamento alla prossima sfida con la Roma in programma domenica all’Allianz Stadium.

Nel corso della seduta odierna, Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno svolto lavoro differenziato. Entrambi infatti stanno ancora recuperando dai rispettivi infortuni muscolari rimediati nelle scorse settimane.

L’argentino sta smaltendo un’’Elongazione del muscolo semitendinoso’ e, sebbene tra i due sia il più vicino al rientro in campo, la sua presenza con i giallorossi è ancora in forte dubbio.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ infatti, un’eventuale convocazione per la gara sarà legata alle sensazioni che proverà il giocatore nei prossimi giorni.

La Juventus è attesa da un tour de force, visto che subito dopo la Roma sarà chiamata ad affrontare lo Zenit in Champions League, e non è escluso che Dybala, che comunque con i capitolini proverà ad esserci, possa posticipare il suo rientro proprio per la gara con i russi.

Contro la compagine di San Pietroburgo si potrebbe rivedere in campo anche Morata.