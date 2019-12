Juventus, Ronaldo in grande crescita: nel mirino la Supercoppa

Cristiano Ronaldo si presenta nel migliore dei modi verso la Supercoppa Italiana. 11° goal di testa con la Juventus: nessuno come lui.

Una rete alla Cristiano Ronaldo. La poderosa elevazione di Marassi, sfociata nel goal vittoria contro la , ha consentito alla di chiudere nel migliore dei modi il discorso campionato per quanto concerne il 2019. Roba da NBA, roba da supereroe.

Al termine della gara, in conferenza, Maurizio Sarri con la consueta schiettezza non le ha mandate a dire: “Ca**o!”. Questo il pensiero, testuale, del tecnico bianconero sul gesto tecnico che ha consentito alla Signora di ottenere l’intera posta al Ferraris. Sincerità al potere, con un sostantivo probabilmente inevitabile. Perché, si sa, CR7 vive in un mondo tutto suo: nel bene e nel male.

Ronaldo, quando sente odore di trofeo, non ammette passi falsi. Ecco perché, in vista della , l’alieno portoghese ha deciso di salire prepotentemente di tono, spedendo nel dimenticatoio le sostituzioni ravvicinate ottenute tra Mosca e .

L’ex è andato in doppia cifra per il 14esimo campionato di fila. Nei cinque top europei, dal 1998-1999 in avanti, solo Lionel Messi ci è riuscito altrettante volte. Audero, trafitto con la specialità della casa, ha potuto solamente ammirare la prodezza delle prodezze. Basti pensare che Cristiano con la ha già segnato 11 goal di testa, almeno 7 in più di qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo. Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che l'alieno lusitano con il gioco aereo è riuscito a trovare la gioia personale in 128 occasioni. Insomma, numeri impressionanti.

“Ho avuto per un mese un problema al ginocchio, però è passato e ora mi sento fisicamente bene. Quello che voglio è aiutare la Juventus a vincere partite e trofei. La Supercoppa Italiana? La ha una squadra eccellente, però noi siamo molto fiduciosi dei nostri mezzi”.

Già, la Supercoppa Italiana. Un trofeo vinto per la prima volta da CR7 nella passata stagione, contro il Milan. Un suo colpo di testa, tanto per cambiare, consentì a Madama di superare la formazione allora allenata da Rino Gattuso. Ora, un'altra possibilità alle porte. Da vivere rigorosamente da assoluto protagonista.