La Juventus punita da un rigore, Ravanelli: “Scandaloso e inventato dall’arbitro”

E’ una partita che ha lasciato dietro di se un lungo strascico di polemiche, quella che ha visto protagoniste Napoli e Juventus.

A far discutere è stato soprattutto l’operato dell’arbitro Doveri che, alla mezz’ora del primo tempo, ha fischiato un calcio di rigore a favore dei partenopei, poi realizzato da Insigne per l’1-0 finale.

Andrea Pirlo, dopo il triplice fischio finale, si è lamentato parlando di ‘episodio dubbio’ e come lui la pensa evidentemente Fabrizio Ravanelli che, ai microfoni di Jtv, ha criticato la decisione del direttore di gara.

“La Juventus non era nella sua giornata migliore, ma è andata in svantaggio per un rigore secondo me inesistente”.