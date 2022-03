Buone notizie per la Juventus: recuperati Alex Sandro e De Sciglio

Prolungare la lunga striscia positiva e presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla sfida con il Villarreal valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

E’ questo l’obiettivo di una Juventus che nelle ultime settimane ha continuato a scalare la classifica del campionato nonostante i tanti problemi legati agli infortuni.

Per la prossima partita con la Sampdoria, Massimiliano Allegri sarà costretto a rinunciare ancora a molti uomini, tuttavia dall’infermeria arrivano buone notizie.

Per la gara in programma sabato, il tecnico bianconero potrà infatti contare su Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Il primo era alle prese con un problema al ginocchio e per tale motivo era stato preservato contro lo Spezia, mentre il secondo si è messo alle spalle un problema al ginocchio che l’ha costretto a saltare le ultime due partite.

Entrambi sono da considerarsi abili ed arruolabili per la sfida di Marassi valida per il 29° turno di Serie A e a confermarlo è stata la stessa Juventus attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“La squadra, dopo l’allenamento di ieri davanti ai tifosi, si è ritrovata stamattina all’antivigilia del match: focus odierno sullo sviluppo della manovra. Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto l’intera seduta in gruppo”.

Al momento restano nella lista degli indisponibili Bonucci, Chiellini, Dybala e Zakaria, oltre ovviamente Chiesa, Kaio Jorge e McKennie che hanno visto concludersi con largo anticipo la loro stagione.

Dybala è tornato a lavorare con il pallone nella giornata di mercoledì e l’obiettivo è quello di provare a recuperarlo per il Villarreal.