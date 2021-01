Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: Kulusevski e Cuadrado dal 1', fuori Morata

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: Pirlo sceglie Cuadrado e Kulusevski, panchina per Morata. Negli azzurri Petagna stringe i denti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

Il 'Mapei Stadium' diventa teatro della finale di . e , a Reggio Emilia, si contendono il trofeo nazionale accantonando provvisoriamente il campionato.

Pirlo lascia in panchina Alvaro Morata, affidandosi a Kulusevski in tandem con Cristiano Ronaldo. Cuadrado, tornato negativo in extremis dopo il Covid, occuperà la corsia destra di una difesa completata da Danilo e dal tandem Bonucci-Chiellini a protezione di Szczesny. In mediana Chiesa, Arthur e Bentancur e McKennie.

Azzurri con Petagna, che ha smaltito il guaio al polpaccio e guida l'attacco di Gattuso supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. Demme al fianco di Bakayoko a centrocampo, davanti a Ospina retroguardia con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.