Nella Juventus titolari De Sciglio e Matuidi, c'è Douglas Costa: fuori Dybala. Azzurri con Di Lorenzo, a centrocampo Zielinski e Allan.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens

E' già tempo per il grande big match tra Juventus e Napoli. Allo Stadium, per la seconda gara di campionato e l'ultimo giorno di agosto, i bianconeri di Martusciello, in panchina a causa della polmonite che ha colpito l'ex Sarri, sfidano gli azzurri di Ancelotti.

La Juventus propone Szczesny tra i pali, con la coppia centrale Bonucci-De Ligt in virtù dell'infortunio di Chiellini. Sugli esterni De Sciglio e Alex Sandro, mentre a centrocampo ci sono Khedira, Pjanic e Matuidi. Higuain prima punta, supportato da Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Fuori Dybala.

Il Napoli sceglie il 4-2-3-1 in cui Mertens sarà supportato da Insigne, Fabian Ruiz e Callejon. Zielinski e Allan in mediana, con Ghoulam e Di Lorenzo terzini. Davanti a Meret dal 1' Manolas e Koulibaly. Panchina per il nuovo arrivato Lozano.