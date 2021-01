Juventus e Napoli: i diffidati che rischiano di saltare la Supercoppa

Le squalifiche in Serie A si sconteranno in Supercoppa: ecco i giocatori che rischiano di non essere in campo a Reggio Emilia.

e si apprestano ad affrontare un weekend di con due impegni non banali, in attesa della Supercoppa di mercoledì. I bianconeri affrontano l' in trasferta, i partenopei ospitano la .

Un dettaglio particolare a cui dovranno prestare attenzione i giocatori in campo sarà quello dei cartellini. In caso di ammonizione con diffida o espulsione, infatti, scatterà la squalifica. E non verrà scontata nella prossima giornata di Serie A, ma in Supercoppa.

Il Napoli da questo punto di vista può dirsi relativamente tranquillo, non avendo giocatori in diffida. Rimane chiaro che delle eventuali espusloni porterebbero comunque a dover saltare la sfida in programma mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium.

Situazione un po' più complicata per quanto riguarda la Juventus, sono invece quattro i giocatori diffidati: Danilo in diifesa, Rabiot e Bentancur a centrocampo, Kulusevski in attacco.

Delicata soprattutto la situazione del brasiliano, che è uno dei pochi difensori a disposizione di Pirlo in un reparto falcidiato dal Covid-19.