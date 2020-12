Juventus-Dybala: la situazione sul rinnovo

L'offerta di cui parla Agnelli sarebbe arrivata a giugno e non avrebbe soddisfatto le richieste dell'entourage della Joya.

"Il mio procuratore è stato a ma nessuno l'ha chiamato", "A me risulta che abbia ricevuto un'offerta che lo renderebbe uno dei venti giocatori più retribuiti in Europa. Stiamo aspettando una risposta in maniera molto serena".

Il botta e risposta tra Paulo Dybala e Andrea Agnelli riapre ufficialmente il nodo rinnovo. Il contratto dell'argentino con la scadrà il 30 giugno 2022, ma al momento la trattativa sembra essersi arenata.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto filtra dall'entourage del giocatore, l'ultima proposta, quella di cui ha parlato ieri sera il numero uno della Continassa, risalirebbe a giugno e comunque non soddisferebbe le richieste del giocatore.

Altre squadre

Lo stesso entourage, nella persona di Jorge Antun, è però disposto a sedersi intorno a un tavolo per discutere con la Vecchia Signora. E, inoltre, le dichiarazioni di Agnelli circa la volontà di fare di Dybala il capitano del futuro, in (e non solo) sono state molto apprezzate.

Parole che ora dovranno essere seguite dai fatti. Il tempo stringe e in ballo resta un prolungamento che, col passare delle settimane, diventa sempre più bollente.