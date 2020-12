Agnelli risponde a Dybala: "Sa di avere un'offerta"

Il presidente della Juventus apre al rinnovo di Dybala: "Mi risulta che abbia ricevuto un'offerta, diventerebbe uno dei più pagati".

La trasferta del 'Ferraris' lo ha finalmente sbloccato a livello realizzativo in campionato, dove il digiuno durava dalla scorsa stagione: Paulo Dybala ha ritrovato la via del goal in , riaccendendo l'antica fiamma del rinnovo di contratto.

Fiamma mai sopita e alimentata da Andrea Agnelli: il numero uno della è stato premiato come Best European President al Golden Boy 2020 e, durante il suo intervento, ha avuto modo di parlare proprio del prolungamento della 'Joya', rivelando l'esistenza di un'offerta fatta pervenire al suo entourage.

"Ho ascoltato con piacere le parole sul suo amore per la Juventus, nella nostra testa è il prossimo capitano anche se ha già indossato diverse volte la fascia. A me risulta che abbia ricevuto un'offerta che lo renderebbe uno dei venti giocatori più retribuiti in Europa: è una base di partenza ottima, un segno di riconoscenza".

Una risposta non è ancora arrivata, ma c'è fiducia da parte del club.

"No, stiamo aspettando in maniera molto serena. Questo fa capire che l'amore per lui è ricambiato. La migliore risposta, però, deve sempre darla sul campo: vogliamo che diventi uno dei cinque migliori giocatori d'Europa. Ora non lo è, e lui lo sa".

Il ritorno al goal può rappresentare un grande trampolino di lancio per incanalare la stagione verso il meglio.