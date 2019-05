Juventus, Douglas Costa: "Chiellini il difensore più forte che ho affrontato"

Da Douglas Costa un attestato di stima per Giorgio Chiellini, suo compagno alla Juventus: "E' il difensore più forte che ho affrontato in partita".

La sua stagione è stata tutt'altro che positiva: tra infortuni, cartellini rossi e squalifiche, Douglas Costa non si è fatto mancare nulla. Goal a parte: solo uno all'attivo tra , Coppa e , tanto che per lui si parla di possibile cessione dopo due anni agrodolci.

Altri tre anni di contratto ma in estate potrebbe accadere di tutto: intanto sta cercando di ritornare a disposizione di Massimiliano Allegri per le ultime due gare di campionato, in modo da chiudere dignitosamente un'annata ai limiti del pessimo.

L'esterno d'attacco brasiliano ha risposto attraverso delle Instagram stories alle domande dei tifosi, affrontando vari argomenti: dal futuro che potrebbe essere in Brasile al Gremio fino al difensore più forte affrontato in partita. L'ex non ha dubbi.

"Chiellini".

Con il capitano bianconero ha finora condiviso due anni di trionfi in Italia, senza riuscire a trovare lo spunto decisivo in Europa. Contro l' si è fatta sentire proprio l'assenza di Chiellini, indisponibile nel momento clou: un forfait importante, confermato dal parere di Douglas Costa.