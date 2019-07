Juventus, i convocati per la ICC 2019: out Chiellini, c'è Higuain

Chiellini, Khedira, Ramsey e Douglas Costa fuori dai convocati per la ICC 2019 al pari dei reduci della Copa America, presente invece Higuain.

Giorgio Chiellini alza bandiera bianca. Il difensore non fa parte dei convocati della per la International Champions Cup 2019 a causa di un problema al polpaccio, mentre nell'elenco figura il nome di Gonzalo Higuain (che ha scelto la numero 21). Presente anche il neo acquisto Matthijs De Ligt.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il capitano di Madama resterà a al pari di Ramsey, Khedira e Douglas Costa per recuperare dal guaio fisico, mentre nella lista mancano anche i reduci dalla Copa America Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado e Dybala.

Situazione anomala quella che vede potagonista Merih Demiral, il quale dopo il primo match sarà costretto a tornare in Italia per motivi di carattere burocratico. Di seguito, l'elenco completo dei convocati della per la tournée asiatica.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, Loria.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo, Coccolo, Beruatto.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Kastanos, Toure, Muratore, Pereira.

Attaccanti: C. Ronaldo, Mandzukic, Higuain, Bernardeschi, Frederisken, Mavididi.