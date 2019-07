ICC 2019, Demiral torna in Italia dopo Juventus-Tottenham per motivi burocratici

Merih Demiral, per problemi col visto utile ad entrare in Cina, dopo il primo impegno della Juventus col Tottenham dovrà fare rientro in Italia.

Toccata e fuga. E' ciò che vivrà in Asia Merih Demiral, convocato per la International Champions Cup 2019 dalla Juventus ma costretto a far rientro in dopo il primo match dei bianconeri.

La causa è legata a motivi di carattere burocratico: il difensore, infatti, saluterà i compagni per problemi con la concessione del visto utile a poter entrare in . Secondo quanto fatto trapelare dalla società, alla base dell'intoppo vi sarebbero i rapporti politici non idilliaci con la .

Ecco perchè, dopo - , l'ex dovrà tornare a e non potrà aiutare la squadra di Sarri nella tournée orientale che vedrà impegnati i bianconeri.

La sfida tra la e gli Spurs si disputerà a Singapore, dove Demiral potrà entrare tranquillamente, mentre la seconda tappa del tour 'con gli occhi a mandorla' di Madama toccherà proprio quella Cina che per il centrale - mancando il visto - resterà 'tabù'.