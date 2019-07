Juventus, Higuain con la maglia numero 21: resta libera la 9

Gonzalo Higuain giocherà con la maglia numero 21 in International Champions Cup: nessuno con la 9 che dunque resta libera. Indizio di mercato?

C'è anche Gonzalo Higuain tra i giocatori della che saranno impegnati in International Champions Cup: l'argentino è in partenza assieme ai suoi compagni ma con una novità non di poco conto.

Rispetto al recente passato, il 'Pipita' ha un nuovo numero di maglia: si tratta del 21 e non del 9 che lo ha sempre accompagnato sin dal suo arrivo in nel 2013 e con la Nazionale argentina.

Un cambio radicale che potrebbe affondare le radici nel mercato: possibile infatti che la società bianconera abbia fatto questa scelta in previsione di un nuovo innesto in attacco, ricollegabile a Mauro Icardi.

L'ex capitano dell' è uno degli obiettivi di Fabio Paratici che ha già avuto contatti con Wanda Nara: proprio il 9 è il numero prediletto dell'argentino che lo richiederebbe subito qualora il trasferimento a dovesse concretizzarsi. E che al momento non ha alcun proprietario.

E Higuain? Lui è destinato a partire, la lo aspetta a braccia aperte. Prima, però, un assaggio di 'Madama': con il 21 sulle spalle.