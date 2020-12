Juventus-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus e Atalanta si sfideranno nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

JUVENTUS-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

La Juventus, ancora imbattuta in campionato e reduce da quattro vittorie consecutive tra Champions e , ospita l'Atalanta che è ripartita battendo con un secco 3-0 la .

Entrambe le squadre si sono qualificate brillantemente agli ottavi di ma hanno perso qualche punto di troppo in campionato, con la Juventus impegnata ad assimilare le idee di Pirlo e l'Atalanta alle prese con il caso Gomez.

Nella scorsa stagione la Juventus evitò la sconfitta casalinga contro l'Atalanta solo grazie a un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo allo scadere dopo essere andata due volte in svantaggio.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-ATALANTA

La partita tra Juventus e Atalanta si giocherà mercoledì 16 dicembre, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18.30. Lo stadio sarà ovviamente l'Allianz Stadium.

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre).

Il match tra Juventus e Atalanta sarà disponibile come sempre anche in su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire Juventus-Atalanta si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Su Goal troverete la diretta testuale della partita a partire dall'annuncio dei ventidue che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti che scandiranno il match dello Stadium Juventus-Atalanta.

Pirlo pensa di ripetere l'esperimento visto a avanzando Cuadrado sulla linea del centrocampo, in quel caso i due terzini sarebbero Danilo e Alex Sandro con De Ligt accanto a Bonucci. Ancora out Chiellini e Demiral. A centrocampo rientra Arthur, accanto a lui McKennie è favorito su Rabiot e Bentancur, sulla sinistra agirà Ramsey. In attacco riecco Morata accanto a Cristiano Ronaldo.

Gasperini potrebbe confermare Pessina e Malinovskyi alle spalle di Duvan Zapata, mentre è incerto il ritorno in squadra di Gomez dopo la panchina contro la Fiorentina. Possibile una nuova esclusione dall'undici titolare anche per Ilicic. Per il resto scenderà in campo la migliore formazione possibile con Toloi, Romero e Djimsiti in difesa. Hateboer e Gosens saranno i due esterni, a centrocampo ancora Freuler con De Roon.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, C. Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; D. Zapata.